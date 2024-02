Darwin Day in Comune, incontro tra esperti e studenti

Oltre sessanta alunni della Scuola Secondaria di primo grado del I.C. Piazzale della Gioventù hanno partecipato all’incontro che si è tenuto nell’aula consiliare di via Cicerone in occasione della Giornata Internazionale che ricorda la nascita di Charles Darwin

Oltre sessanta alunni della Scuola Secondaria di primo grado del I.C. Piazzale della Gioventù hanno partecipato all’incontro che si è tenuto nell’aula consiliare di via Cicerone in occasione della Giornata Internazionale che ricorda la nascita di Charles Darwin, il naturalista noto per la sua Teoria dell’Evoluzionismo. A presentare la riunione il sindaco Pietro Tidei con il consigliere Alessio Rosa, che ha curato l’organizzazione della giornata, e il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani.

“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento”, è la frase celebre dello scienziato che ha caratterizzato il seminario tenuto dal Vice Brig. Barbara Pasquini e dall’ App. Massimiliano Bianchi, del Nucleo dei Carabinieri CITES di Roma, distaccamento di Civitavecchia e dalla prof.ssa Ileana Giacomelli, delegata alla pubblica istruzione.

“Sono lieto di ospitare tanti ragazzi nel nostro Municipio e trattare un argomento così importante come l’ambiente. Nel giorno di Darwin, parleremo di evoluzione e di cambiamenti, ma anche di preservazione e tutela di quelle specie che sono a rischio di estinzione. Ecco perché oggi l’Amministrazione Comunale ha voluto promuovere questo incontro, per approfondire la conoscenza di Darwin e l’importanza del rispetto e della tutela delle specie che rischiano di scomparire dal nostro territorio e dal pianeta.”, ha spiegato il Sindaco, rivolgendosi agli studenti.

“Ringrazio pubblicamente il Sindaco per la disponibilità e per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa. Voglio ringraziare anche il Nucleo CITES dei Carabinieri e la professoressa Giacomelli, esperta conoscitrice del nostro territorio, per aver affrontato con competenza e chiarezza il tema della salvaguardia delle specie e la tutela del nostro patrimonio forestale e animale”, ha dichiarato il consigliere Rosa.

“Ambiente e habitat naturali, rispetto e tutela. Temi di cui si deve parlare alle nuove generazioni, confidando in politiche sempre più rispettose e attente ai cambiamenti che rischiano di impoverire la fauna e la flora che oggi conosciamo”, ha affermato il consigliere Magliani.

Durante la conferenza, sono state anche proiettate immagini degli animali e della vegetazione inclusi nell’elenco delle specie protette dalla convenzione CITES e sono stati mostrati ai ragazzi alcuni reperti sequestrati, perché detenuti o commercializzati in maniera illecita. Al termine dell’incontro, i consiglieri hanno consegnato ad ogni alunno della 2°C, della 2°E e della 3°C l’attestato di partecipazione al Darwin Day.