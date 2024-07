Con Enzo D’Antò in marcia verso la Regione Lazio, dopo il ricorso vinto al Tribunale ordinario di Roma contro il forzista Marco Colarossi, si apre la partita per la successione nel ruolo di assessore all’urbanistica, al commercio e agli usi civici. Il papabile numero uno sembra essere Giancarlo Cangani, neo consigliere comunale, eletto con la Lista D’Antò. Ma nelle ultime ore spunta anche un’altra candidatura, quella di Devid Porrello, ex consigliere regionale, per due mandati, con il Movimento 5 stelle.