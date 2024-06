D’Antò: “Stefania Di Iorio sarà il nostro assessore allo Sport e al Turismo”

Riceviamo e pubblichiamo. La Dott.ssa Stefania Di Iorio, laureata in Economia e Commercio, è un’affermata professionista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Civitavecchia, con una specializzazione nel settore sportivo e degli enti del terzo settore. La sua carriera è un esempio di dedizione e competenza: dal 2018 è fiduciaria CONI a Civitavecchia e dal 2020 è coordinatrice CONI per l’area litorale nord. Inoltre, dal 2022, ricopre il ruolo di referente territoriale Special Olympics Lazio, promuovendo con successo progetti sportivi inclusivi.

Grazie alle sue profonde competenze nel settore sportivo, Stefania è riuscita a introdurre a Civitavecchia iniziative complesse che hanno favorito la nascita di sinergie e collaborazioni tra il mondo dello sport e il terzo settore. La sua visione è chiara e ambiziosa: trasformare Civitavecchia nella “Città dello Sport”. Crede fermamente che, attraverso l’implementazione di progetti ben definiti, si possa dare un impulso significativo allo sviluppo del turismo sportivo, un settore che, a livello nazionale, continua a prosperare.

Il settore turistico, in generale, necessita di un’analisi dettagliata per valorizzare al meglio le caratteristiche uniche del nostro straordinario territorio, esaltandone i punti di forza. Con la sua passione e determinazione, Stefania è la persona ideale per guidare questo settore verso un futuro di successo e progresso, facendole compiere un importante balzo in avanti. Enzo D’Antò, candidato sindaco di Civitavecchia.