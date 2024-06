D’Antò: “Pino Lotto sarà il nostro assessore alle Attività Produttive e alla Portualità”

Riceviamo e pubblichiamo. Pino Lotto, laureato in Scienze Politiche, ha avuto il mare come fedele compagno di vita, condividendo questa passione con una splendida moglie e un’adorabile figlia. La sua carriera è iniziata come pescatore, ma con dedizione e impegno è riuscito a diventare il concessionario del prestigioso servizio di “battellaggio” del porto di Civitavecchia. Parallelamente, ha intrapreso un’attività imprenditoriale di successo nel settore delle forniture navali.

Grazie al suo lavoro, Pino ha avuto l’opportunità di esplorare realtà portuali sia nazionali che internazionali, viaggiando con le navi verso i più svariati angoli del mondo. La sua vasta esperienza e competenza lo hanno portato a collaborare attualmente come consulente commerciale per un’importante azienda del settore.

Dopo oltre sette anni di dedizione e contributi significativi come membro del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Pino ha deciso di lasciare il suo incarico per unirsi al nostro progetto politico e alla nostra squadra. Questa scelta, fatta con grande senso di responsabilità e correttezza, dimostra il suo profondo rispetto per gli elettori e le istituzioni. Mentre altri candidano persone indagate e mantengono condannati tra le loro fila, noi ci distinguiamo come esempio di integrità e trasparenza.

Il rispetto per le istituzioni e per i cittadini dovrebbe essere una prerogativa di tutti coloro che aspirano a gestire la cosa pubblica. Pino Lotto incarna questi valori, e con lui al nostro fianco, siamo pronti a guidare questa città verso un cambiamento di rotta significativo. Enzo D’Antò, candidato sindaco.