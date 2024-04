D’Antò: “Esprimo la mia profonda gratitudine al comitato di gestione”

“Oggi, l’impegno congiunto del Presidente Musolino, dei sindacati e dei lavoratori trova compimento nel risultato positivo della votazione del comitato di gestione, che ha votato favorevolmente all’accordo di II livello sottoscritto per i dipendenti di AdSP. Questo accordo pone fine a una vicenda che, in assenza di tale epilogo favorevole, avrebbe potuto danneggiare i lavoratori e compromettere la corretta gestione delle risorse pubbliche. Desidero ringraziare in particolare Pino Lotto, membro del Comitato di Gestione e candidato della lista civica “D’Antò Sindaco”, con il quale ho condiviso preoccupazioni e sforzi volti esclusivamente a tutelare i lavoratori e l’Ente, essenziale per l’economia del nostro territorio. Questa è una vittoria per l’intera comunità cittadina, che auspichiamo possa essere seguita a breve dal rinnovo della convenzione con la PAS, risolvendo così una serie di problematiche che hanno messo a dura prova la serenità di molte famiglie di Civitavecchia. Saremo al fianco dei lavoratori e della nostra comunità con impegno e determinazione”. Lo afferma il candidato sindaco Enzo D’Antò.