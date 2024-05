D’Antò esprime soddisfazione per l’evento sui rifiuti: “Noi abbiamo le idee chiare e possiamo presentarle senza timori”

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutte le persone che hanno partecipato al convegno di ieri, durante il quale abbiamo presentato la nostra visione sulla gestione dei rifiuti. La serata è stata arricchita dalla partecipazione non solo mia e della candidata consigliera Marta Malaguti di Civitavecchia Popolare, ma anche dal Vicepresidente della Camera, Sergio Costa, e dal Consigliere Regionale, Adriano Zuccalà. I loro interventi puntuali e stimolanti hanno catturato l’attenzione del pubblico presente.

L’ingegner Girardi ha chiarito che esistono soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti, e che spesso la mancata implementazione di tali soluzioni è dovuta unicamente agli interessi di pochi, piuttosto che al bene comune. Continueremo la nostra campagna elettorale ponendo al centro i nostri temi e l’ascolto dei cittadini, e lasciando ai margini chiunque si limiti a interventi di basso livello e non sia in grado di esprimere chiaramente la propria posizione su questioni critiche come quella della gestione dei rifiuti.

Noi diciamo “sì” a soluzioni che hanno reso comuni come Tivoli un esempio più volte premiato proprio per i risultati raggiunti per la riduzione dei rifiuti e l’efficientamento della loro gestione, e confermiamo la nostra contrarietà a inceneritori e biodigestori di qualsiasi dimensione. Gli altri candidati sindaco?”. Lo dichiara il candidato sindaco Enzo D’Antò.