“La Giunta Regionale del Lazio ha approvato la delibera relativa all’Accordo di Programma tra Comune di Civitavecchia, Regione Lazio e Agenzia del Demanio, finalizzato allo sviluppo e alla valorizzazione dell’importante complesso immobiliare”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del M5s Enzo D’Anto’. “Un risultato significativo – dichiara D’Anto’ -, frutto di un percorso istituzionale e amministrativo seguito con impegno e determinazione, che ho avuto modo di avviare e portare avanti durante il mio precedente incarico di assessore. Un lavoro fatto di incontri, interlocuzioni istituzionali, approfondimenti e passaggi amministrativi, con un obiettivo preciso: restituire alla città un bene rimasto per troppo tempo ai margini, trasformandolo in una concreta opportunità di crescita e sviluppo. L’approvazione della delibera da parte della Giunta Regionale del Lazio, rappresenta un passaggio fondamentale, ma non dobbiamo considerarlo un punto di arrivo. Si apre adesso la fase attuativa, quella in cui il percorso dovrà tradursi in interventi concreti e in un progetto capace di restituire questo spazio alla comunità. La Caserma De Carolis rappresenta un pezzo importante della storia di Civitavecchia e merita di diventare una risorsa per il suo futuro. Fondamentale sarà la collaborazione tra le istituzioni coinvolte e, in particolare, con l’Agenzia del Demanio, per proseguire il lavoro e accompagnare tutte le successive fasi del progetto. Quando le istituzioni riescono a collaborare e a condividere obiettivi, il patrimonio pubblico può tornare a essere un valore per il territorio e per i cittadini. La Caserma De Carolis può diventare una nuova opportunità per Civitavecchia. Ora è il momento di trasformare il lavoro fatto in risultati concreti”, conclude D’Anto’.