Daniele Silvestri accende il Summer Festival, grande successo alla Marina

“Un concerto magico e indimenticabile, questa sera a Civitavecchia, grazie a Daniele Silvestri e la sua band, grazie a voi che avete cantato e ballato sotto le stelle”. E’ il post sulla pagina facebook di Civitavecchia Summer Festival che saluta il concerto di ieri dell’artista Daniele Silvestri. Un successo annunciato, quello del cantautore romano, in una serata dedicata ai suoi successi musicali, a cominciare da quelli del suo ultimo album “Disco X” ma non solo. Spazio anche ai pezzi storici come “Argento vivo”, “Le cose in comune”, “Paranza” e “Salirò”. Grande successo di pubblico, in uno dei concerti più apprezzati dagli appassionati di musica civitavecchiesi.