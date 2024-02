“Daniele Si Nasce” in scena al Traiano per “Aggiungi una nota”

Venerdì 23 febbraio, per la terza edizione di “Aggiungi una nota”, alle 20,45 il Teatro Traiano assisterà al miracolo che ogni volta, quando si esibisce Daniele Si Nasce (al secolo Daniele Quartapelle), accende il palco insieme alla sua band. Perché i suoi concerti non sono semplicemente un tributo al grande Renato Zero: chi ha avuto la fortuna di vederne uno, infatti, sa già che avrà l’impressione fortissima di assistere all’esibizione del Renato Zero originale. Con devozione, infatti, ma anche con un talento eccezionale, Daniele Si Nasce con la sua band trasforma il concerto in un’emozione condivisa da tutti (tanto da fargli vincere “Tali e quali” nel 2022). Saranno ospiti della serata le allieve della maestra Emanuela Scicchitano

Lo spettacolo, organizzato da “Il Mosaico” per la direzione artistica di Giulio Castello e patrocinato dal Comune di Civitavecchia, con il sindaco Tedesco e l’assessore Galizia, contribuirà alle attività della Onlus “Ottavanota”. Informazioni: tel. 333 6709020 – 392 8044288.