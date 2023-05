D’Angelo entra in consiglio e va al misto

E’ entrato ufficialmente in consiglio comunale Stefano D’Angelo. La surroga con il consigliere comunale (oggi assessore) Daniele Perello è avvenuta ieri mattina. Il neo consigliere eletto tra le fila della Lega è subito passato al gruppo misto e ha dichiarato parole pesanti al suo ingresso alla Pucci.

D’Angelo ha infatti accusato soprattutto il partito della Lega di aver osteggiato più volte in questi quattro anni la sua entrata nella massima assise comunale. Ha cmq dichiarato che sarà libero e indipendente. “Sarò privo di vincoli” ha dichiarato.

Al gruppo misto D’Angelo ritroverà Matteo Iacomelli che con il suo appoggio alla nomina di Perello assessore ai lavori pubblici ha provocato l’entrata in consiglio comunale dello stesso D’Angelo, l’azzeramento della compagine di Forza Italia in consiglio comunale le dimissioni del coordinatore locale Roberto D’Ottavio dalla giunta comunale, andando contro anche al chiaro dettato del coordinatore regionale Claudio Fazzone. Sempre nel gruppo misto anche Massimo Boschini, anche lui ex di Forza Italia, fuoriuscito dal gruppo consiliare dopo la rottura con D’Ottavio.

Il nuovo assetto ha portato a nuovi cambiamenti anche nelle commissioni consiliari come ha sottolineato la consigliera del Movimento Cinque Stelle Daniela Lucernoni: “Oggi si rivotano per la centesima volta le commissioni e pare che il balletto degli assessori non sia nemmeno finito”.