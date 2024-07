Dalle 22 di oggi a domani sera sospensione del flusso idrico per l’intero Comune

Acea ha comunicato che effettuerà interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza del servizio idrico. Per consentire tali lavori, sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 22:00 del 02 luglio 2024 alle ore 21:00 del 03 luglio 2024. Ecco le aree dove invece l'acqua ci sarà. Disservizi anche a Santa Marinella

Acea ha comunicato che effettuerà interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza del servizio idrico. Per consentire tali lavori, sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 22:00 del 02 luglio 2024 alle ore 21:00 del 03 luglio 2024.

L’intero comune di Civitavecchia sarà interessato dalla sospensione, ad eccezione delle seguenti aree:

Area Aurelia Nord

Area Sant’Agostino

Area industriale

Area Braccianese Claudia

Quartiere San Liborio

Area Guastatori del Genio

Area Casaletto Rosso

Per limitare i disagi, Acea Ato 2 S.p.A. ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti nei seguenti punti:

Ospedale San Paolo, Largo Donatori del Sangue, 1

Palazzo comunale, Piazzale Pietro Guglielmotti, 7

Casa dell’acqua Acea, Viale Lazio

Largo Monsignore Giacomo D’Ardia, 10A

Per casi di effettiva e improrogabile necessità, sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento al numero verde 800.130.335.

Si raccomanda ai cittadini di provvedere con anticipo alle opportune scorte d’acqua e di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa del servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it.

Santa Marinella. Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, dalle ore 22:00 di martedì 2 alle ore 21:00 di mercoledì 3 luglio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua anche nel Comune di Santa Marinella (intero territorio).

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Sede Santa Marinella, Casa dell’acqua Acea Via delle Colonie 67A, Croce Rossa Italiana – Comitato di S. Severa – S. Marinella – Via Zara SNC, Santa Severa RM, Eurospin – via Valdambrini.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde di ACEA 800 130 335

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde di ACEA 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.