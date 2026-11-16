Dalla sfilata Disney a Babbo Natale nei quartieri, il programma del Pincio per le feste

Il Comune anticipa i tempi e comincia a mettere a punto il programma delle festività natalizie 2026. Dopo aver definito il montaggio delle luminarie, la cui accensione non è prevista prima dell’8 dicembre, l’amministrazione comunale compie un altro passo verso l’organizzazione del Natale cittadino. La giunta ha infatti approvato, con la deliberazione numero 231 del 3 novembre, l’atto di indirizzo per la programmazione degli eventi che accompagneranno la città durante le festività.

Una programmazione che non si limiterà al centro, ma che punta a raggiungere anche le periferie, con particolare attenzione a Campo dell’Oro, San Liborio e Borgata Aurelia. Il calendario delle proposte comprende iniziative pensate soprattutto per le famiglie e i più piccoli: spettacoli, sfilate con personaggi ispirati al mondo Disney, street band, teatro dei burattini, artisti di strada e animazione itinerante. Un insieme di appuntamenti destinato a distribuire l’atmosfera natalizia in diverse zone della città.

Tra i soggetti coinvolti c’è il circolo ARCI San Gordiano APS, che ha presentato una rassegna gratuita articolata in più giornate. Si comincia il 5 dicembre con “Aspettando Natale”, seguito il 13 dicembre dalla “Sfilata delle maschere Disney”. Particolarmente significativo il progetto “Babbo Natale nei quartieri”, che porterà l’animazione natalizia in tre diverse zone della città: il 21 dicembre a Borgata Aurelia, il 22 a San Liborio e il 23 a Campo dell’Oro. Nella proposta figura inoltre “Aspettando la Befana”, previsto per il 2 gennaio.

Un altro contributo arriva dall’associazione “Il Mosaico” di Giulio Castello, che ha presentato un programma di intrattenimento con diverse tipologie di spettacolo. In calendario una street band nel centro cittadino, spettacoli di burattini, le esibizioni di Mago Tito e Gigi Rollerclown e il Big Babol Circus. Gli appuntamenti saranno distribuiti tra il Ghetto e i quartieri. La proposta comprende anche un ulteriore spettacolo di burattini, fissato per il 6 gennaio 2027 al Ghetto.

Non mancherà uno spazio dedicato alle produzioni artigianali e alla creatività locale. L’associazione “Impara L’Arte” ha infatti proposto l’allestimento di un mercatino con opere del proprio ingegno in piazza Fratti, dal 5 al 23 dicembre. Un’iniziativa che punta a valorizzare il lavoro degli artigiani e a offrire un’ulteriore occasione di animazione nel cuore della città durante il periodo degli acquisti natalizi.