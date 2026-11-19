La Giunta regionale del Lazio ha provveduto a definire le modalità di concessione dei finanziamenti ai comuni che operano su porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici afferenti al comparto nautico per opere di riattamento, ristrutturazione, adeguamento e completamento. Per la realizzazione degli interventi ciascun comune potrà presentare, a seguito della prossima pubblicazione di apposito avviso pubblico, una proposta progettuale per un importo di massimo 500 mila euro. Per l’avvio di tale misura è stato previsto uno stanziamento complessivo di 6 milioni e 350 mila euro.

«Lo stanziamento di 6 milioni e 350 mila euro per la riqualificazione e l’adeguamento dei porti, approdi e punti di ormeggio conferma la volontà di puntare sulla realizzazione di un sistema portuale nel Lazio innovativo, moderno, competitivo e in grado di rispondere alle esigenze del comparto nautico».

«Attraverso tale misura infatti, consentiamo la realizzazione, tra i principali, di interventi di innovazione tecnologica, efficientamento energetico, ristrutturazione, messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e promozione del sito portuale».

«La recente novella alla legge regionale 72/84, finalizzata ad estendere la propria operatività anche sui punti di ormeggio lacuali e fluviali, consentirà di riqualificare le infrastrutture esistenti anche nelle acque interne, guardando allo sviluppo della nautica in modo complessivo e integrale».

Ringrazio il presidente Rocca e la Giunta per aver condiviso questo importante provvedimento», lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare, alla Protezione Civile della Regione Lazio.