Dalla Regione fondo di 1,5 milioni per ristorare il settore della pesca contro il caro gasolio

“Qualche settimana fa, dopo un incontro con le cooperative della pesca, avevamo assicurato un nostro sostegno al settore per combattere il ‘caro gasolio’ attraverso un contributo extra di circa 1 milione di euro. Con l’assestamento di bilancio, approvato la scorsa settimana, non solo abbiamo mantenuto fede a questo impegno ma l’abbiamo anche ampliato arrivando a 1.5 milioni di euro. Questi fondi saranno ripartiti alle imprese attraverso un contributo destinato a ogni barca in base alla stazza. Siamo una delle Regioni con le marinerie più numerose e importanti d’Italia. Ogni giorno il loro lavoro dà sostentamento a noi e al nostro tessuto produttivo. Sono la spina dorsale della nostra economia. Ed è sempre bene ricordarlo, senza di loro non potremmo inserire nella nostra dieta quotidiana pesce buono e genuino”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.