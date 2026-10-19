Dalla Regione 780 mila euro per interventi di riqualificazione a Fiumicino

La Regione Lazio e il Comune di Fiumicino rafforzano il percorso di collaborazione istituzionale finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con l’obiettivo di restituire alla comunità luoghi, spazi e strutture di interesse collettivo e promuovere nuove opportunità di rigenerazione urbana.

La proposta di deliberazione della Giunta regionale, presentata su iniziativa dell’assessore regionale alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha approvato lo schema del nuovo Accordo di collaborazione tra Regione Lazio e Comune di Fiumicino.

Il provvedimento punta a proseguire le attività già avviate e ad accelerare le procedure per la razionalizzazione, la dismissione e la valorizzazione dei beni regionali presenti nel territorio comunale, attraverso una collaborazione tecnico-amministrativa tra i due enti.

«La Regione Lazio ha avviato un piano di valorizzazione del patrimonio regionale che stiamo portando avanti attraverso la positiva sinergia con gli Enti

Locali. Obiettivo della Regione Lazio è riqualificare e rendere fruibile per i cittadini spazi che hanno un valore identitario per i territori», dichiara l’assessore regionale alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera.

«Un risultato epocale per Fiumicino. Con questo accordo compiamo un passo decisivo, atteso da decenni, verso il recupero di un patrimonio storico e identitario della nostra città. Ringrazio la Regione Lazio e l’assessore Ghera per aver condiviso con noi un obiettivo che oggi diventa concreto. Restituiamo valore alla nostra storia e apriamo nuove prospettive per il futuro del territorio», dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

780mila euro disponibili per proseguire il programma

L’Accordo dispone di 780mila euro destinati a sostenere il percorso di valorizzazione e le necessarie attività tecniche e amministrative, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L’obiettivo è superare le frammentazioni proprietarie che possono ostacolare la gestione delle aree e favorire una programmazione più organica degli interventi pubblici.

Le aree prioritarie: verde pubblico, viabilità, scuole e servizi

Particolare rilievo assume l’elenco A – immobili da acquisire prioritariamente, allegato allo schema di Accordo e distinto dall’elenco B.

Il percorso di immediata attuazione indicato nell’articolo 4 dell’Accordo riguarda, in particolare:

• le aree a verde e il verde pubblico attrezzato;

• le strade pubbliche e quelle aperte al pubblico transito di proprietà regionale;

• l’immobile adibito a uffici comunali in località Borgo Palidoro;

• le aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica;

• le aree sulle quali insistono edifici scolastici realizzati dall’Amministrazione comunale.

Per questi beni, Regione e Comune avvieranno le attività propedeutiche necessarie a rendere possibile e tempestivo il trasferimento della proprietà, secondo le procedure previste dalla normativa. Si tratta di un passaggio significativo per migliorare la gestione degli spazi pubblici, programmare interventi di riqualificazione e garantire una maggiore integrazione tra patrimonio, servizi e qualità urbana.

Borgo dei Bonificatori di Isola Sacra: una priorità per la memoria e l’identità del territorio

Tra gli elementi di maggiore interesse contenuti nel provvedimento figura l’inserimento del Borgo dei Bonificatori nel perimetro dell’Accordo di valorizzazione.

Il Borgo dei Bonificatori rappresenta un luogo particolarmente significativo per la storia di Isola Sacra e per la memoria delle trasformazioni che hanno reso possibile lo sviluppo del territorio.

Gli immobili censiti nell’elenco A sono riconducibili al patrimonio proveniente dall’Opera Nazionale Combattenti e comprendono fabbricati rurali e un silos, testimonianze del passato agricolo e delle attività legate alla bonifica.

La prospettiva è quella di inserire quest’area in una visione complessiva di recupero e valorizzazione, capace di coniugare la memoria storica, la tutela del paesaggio e nuove opportunità di fruizione pubblica.

Sant’Ippolito e le Terme di Matidia: un patrimonio archeologico di valore straordinario

Il contesto territoriale nel quale si colloca il Borgo dei Bonificatori è caratterizzato da una concentrazione di testimonianze archeologiche di eccezionale interesse, che contribuiscono a definire l’identità storica di Isola Sacra. Tra queste spicca la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, uno dei più importanti complessi ecclesiastici delle origini del cristianesimo nel suburbio portuense.

Riportata alla luce attraverso campagne di scavo avviate nel 1970, la basilica risale alla fine del IV secolo d.C. e fu dedicata al martire Ippolito, oggi patrono di Fiumicino.

Accanto alla Basilica si trovano le Terme di Matidia, un complesso archeologico che documenta la vitalità del quartiere portuense in età romana. L’area sorge presso il tracciato dell’antico Ponte di Matidia, che collegava Isola Sacra con il Porto. Le strutture raccontano un’area frequentata e organizzata in relazione alla vita economica e ai collegamenti dell’antico sistema portuale.

La vicinanza tra la Basilica, le Terme di Matidia, le testimonianze della viabilità romana e le altre presenze archeologiche, rende questo settore di Isola Sacra un contesto di particolare valore storico e culturale. Un patrimonio che merita di essere letto e valorizzato in modo unitario, attraverso la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e istituzioni competenti per la tutela archeologica.

È importante precisare che l’inserimento del Borgo dei Bonificatori nell’Accordo non determina automaticamente il trasferimento della Basilica o delle Terme di Matidia: la valorizzazione di questi monumenti richiede il rispetto delle specifiche competenze di tutela e degli eventuali distinti procedimenti patrimoniali.

“Una visione unitaria per la rigenerazione urbana”

Il nuovo Accordo offre l’opportunità di costruire una strategia territoriale che non si limiti alla gestione dei singoli immobili, ma metta in relazione spazi pubblici, servizi, patrimonio storico e identità locale. La collaborazione tra Regione Lazio e Comune di Fiumicino potrà favorire interventi di riqualificazione urbana, recupero delle aree verdi, miglioramento delle infrastrutture e valorizzazione dei luoghi di interesse collettivo, nel rispetto della pianificazione urbanistica e dei vincoli di tutela applicabili.

Per Isola Sacra, in particolare, la presenza del Borgo dei Bonificatori e del vicino patrimonio archeologico rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame tra la storia del territorio e il suo futuro, promuovendo una fruizione più consapevole dei luoghi e nuove occasioni di crescita culturale e sociale.