Dalla Regione 6 milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica

La Giunta Regionale del Lazio ha programmato il finanziamento a favore dell’Ater Comprensorio di Civitavecchia per l’acquisto di un immobile, sito nel territorio della cittadina, da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica.

Tale intervento si pone in attuazione dell’Accordo di Programma per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale sottoscritto lo scorso 18 giugno tra il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ed il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

«Grazie al lavoro costante dell’Assessorato e della Direzione Urbanistica della Regione Lazio, siamo riusciti, dopo due giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, a definire in giunta il primo intervento previsto in attuazione dello stesso, attraverso la programmazione del finanziamento di circa 5 milioni ed 800 mila euro per l’acquisito da parte dell’Ater del Comprensorio di Civitavecchia di un intero immobile costituito da 40 alloggi da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica», lo dichiara l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli.

«Tale intervento si pone in linea con l’allegato 4 dell’Accordo medesimo, la cui finalità è quella di consentire l’acquisto e la realizzazione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica e sociale, con l’obiettivo di incrementare l’offerta di patrimonio immobiliare da riservare ai bisogni dei cittadini e fronteggiare l’emergenza abitativa delle fasce sociali più deboli della popolazione», aggiunge Ciacciarelli.

«Si conferma quindi la volontà del nostro Assessorato e dell’intero Governo Regionale del Lazio di dare una rapida attuazione alle diverse linee di intervento dell’Accordo di Programma, in modo da soddisfare il fabbisogno abitativo attraverso un importante azione di riqualificazione del nostro patrimonio edilizio. Ringrazio il Presidente Rocca e l’intera Giunta per aver condiviso questo importante provvedimento», conclude l’assessore Ciacciarelli.

Mari. “La Giunta Regionale ha approvato la delibera per il completamento della procedura di acquisto dell’intero immobile di Via Veneto, composto di n. 40 alloggi, stanziando l’importo complessivo di € 5.854.260,95, in attuazione dell’Accordo di Programma con il Governo per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale.

Lo stabile di via Veneto, inserito nel Pz4, era stato al centro di un vero e proprio giallo. Infatti, a inizio 2020 veniva individuato come ammissibile con i suoi 40 appartamenti per essere acquisito al patrimonio dell’Ater, a fine maggio dello stesso anno veniva sottoscritta la promessa di vendita notarile, dopodiché il blackout completo, fino a maggio 2022, quando a seguito della riprogrammazione dei fondi dell’Ater di Civitavecchia decisa dalla giunta regionale 2,8 milioni di euro hanno preso la strada di Santa Marinella.

Oggi con questo atto saniamo la ferita inferta al territorio e diamo una risposta concreta alle esigenze abitative della comunità. Attraverso l’acquisto dell’immobile, sarà innanzitutto possibile salvaguardare l’investimento già attuato dall’ATER del Comprensorio di Civitavecchia, dare un grande impulso al completamento dei tre finanziamenti concessi a valere sul Fondo complementare al PNRR relativi al miglioramento sismico e efficientamento energetico degli stabili di Via XVI Settembre 19/23 (demolizione e ricostruzione), Viale Guido Baccelli 77/79/83, Viale Guido Baccelli 69/73/75, attraverso il trasferimento a titolo temporaneo delle 33 famiglie ancora presenti negli immobili oggetto degli interventi e successivamente incrementare l’offerta di alloggi sociali, contribuendo a ridurre il disagio abitativo.

È evidente a tutti che sinergia tra le istituzioni locali e quelle regionali e nazionali consente una pianificazione e un’implementazione più efficace degli interventi, favorendo un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e una risposta tempestiva alle necessità del territorio, per questo sono sicura che i cittadini di Civitavecchia domenica 23 e lunedì 24 giugno sapranno scegliere la giusta direzione, dritti al futuro”. Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.