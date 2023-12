Dalla definizione agevolata il Comune incassa 700 mila euro

In 497 ha aderito alla definizione agevolata della Tari, in 23 per l'Imu. Il Comune ha fatto partire 4108 inviti in totale

Un’entrata pari a 706 mila euro, legata alla rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali. Il Comune incassa dalla definizione agevolata, in riferimento alle imposte evase Tari e Imu. Il dato è relativo alle sole cartelle lavorate dal Pincio, in attesa dei numeri di quelle prese in carico dall’ente riscossore privato, la Gefil. Poco più di 700 mila euro, 625 mila dalla tassa sui rifiuti, 82 mila da quella sulla proprietà immobiliare. In 497 ha aderito alla definizione agevolata della Tari, in 23 per l’Imu. Il Comune ha fatto partire 4108 inviti in totale.