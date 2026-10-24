Dalla Cina con furore, firmato accordo di cooperazione con il governo distrettuale di Rongchang

Il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene: "Il nostro viaggio in Cina è proseguito oltre Jinan, l'intesa apre alla collaborazione su turismo e cultura, prodotti medicali ed alimentari"

Il sindaco Piendibene in Cina

“Il nostro viaggio in Cina è proseguito oltre Jinan. Il 22 e il 23 ottobre la delegazione di Civitavecchia è stata a Rongchang, distretto di Chongqing, dove abbiamo firmato un accordo di cooperazione strategica con il governo distrettuale.

L’intesa apre alla collaborazione su turismo e cultura, prodotti medicali ed alimentari: i settori su cui Rongchang è un polo riconosciuto in Cina, e sui quali le imprese che hanno preso parte alla missione possono trovare interlocutori. Un viaggio istituzionale serve a questo: aprire porte che restino aperte quando si torna a casa”. Lo ha detto il sindaco Marco Piendibene. Il video.

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