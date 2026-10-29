Dal Roma Master Cross alle gare in Veneto, per la Mtb Santa Marinella quattro successi di categoria

La Mtb Santa Marinella ha dimostrato di imporsi nei vari scenari del ciclocross nazionale e regionale con i suoi portacolori. Al Roma Master Cross, svoltosi a Rocca di Papa per la seconda prova presso il Parco La Pompa, Gianluca Magnante si è imposto con un lusinghiero primo posto tra i master 1. Ha saputo far valere il proprio spunto vincente anche Paolo Tempestini, vittorioso tra i master 6. Piazzamenti d’apprezzabile rilievo anche per Federico Forti secondo i master 4 e Mauro Gori secondo tra i master 7. Ed ancora terzo posto per Vincenzo Scozzafava (M8), quarto per Giuseppe Calò (M5) e Marco Deciano (M6), quinto per Walter De Leonardi (M7), sesto per Daniele Bagnoli (M6) ed ottavo per Marcello Befani (M6).

A Capalbio, in occasione della quinta prova del Giro Regioni Ciclocross (Memorial Romano Scotti), Claudio Albanese ha colto un decoroso settimo posto tra gli M7 (quindicesimo tra i master di terza fascia over 60), confermando il buon momento della squadra anche di fronte a una concorrenza folta e qualificata in una gara a carattere nazionale.

In bacheca anche due primi posti consecutivi conquistati da un ottimo Michele Feltre in terra veneta nella propria categoria supergentlemen B: la prima affermazione colta a Longano di Sedico (Trofeo Idros) e il successivo trionfo a Marola di Torri di Quartesolo (Memorial Giorgio Palazzi) nell’arco di 24 ore.