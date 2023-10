Dal consiglio frenata sulle armi ai vigili urbani e via libera per la riqualificazione della Frasca

Voto all'unanimità del consiglio, ma apporto decisivo del consigliere comunale indipendente Stefano D'Angelo, oltre al pressing della minoranza. Ora il progetto approderà in Città Metropolitana, successivamente tornerà in consiglio per la ratifica

Uno stop e un via libera, è in sintesi l’esito del consiglio comunale di ieri in aula Pucci. Se per l’ok all’armamento degli agenti della polizia locale c’è stato un nuovo rinvio, è finalmente arrivato il si dell’assise alla riqualificazione della pineta la Frasca, grazie a quasi 4 milioni di euro di fondi dell’Autorità di sistema portuale. Voto all’unanimità del consiglio, ma apporto decisivo del consigliere comunale indipendente Stefano D’Angelo, oltre al pressing della minoranza. Ora il progetto approderà in Città Metropolitana, successivamente tornerà in consiglio per la ratifica.