Dal consiglio comunale ok alle aliquote Imu. Bagarre sul mercato

Si tenuta questa mattina una nuova seduta di consiglio comunale in aula Pucci. Fra le proposte approvate in assise quella sulle aliquote Imu, invariate rispetto allo scorso anno. In allegato A invece dibattito acceso sulle interrogazioni presentate dal consigliere comunale del Pd Patrizio Scilipoti, legate al mercato e alla stazione ferroviaria. Per quanto riguarda il primo punto l’assessore ai lavori pubblici Roberto D’Ottavio ha illustrato il progetto di restyling del sito, oltre ad annunciare la prossima installazione di tre nuovi bagni pubblici. Sulla stagione botta e risposta con il consigliere comunale del M5stelle Daniela Lucernoni, che ha criticato la giunta di scarso spirito di iniziativa nel sollecitare RFI sui lavori di ristrutturazione e miglioria dell’hub.