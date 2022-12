Dal consiglio comunale ok alla delibera che salva Csp

Nel provvedimento si impone la reinternalizzazione del servizio di portierato e di assistenza al Teatro Traiano e la deroga al blocco delle assunzioni per l'inserimento di tre unità nelle farmacie comunali

E’ arrivata ieri l’approvazione alla delibera che ricapitalizza Civitavecchia Servizi Pubblici fino ad un massimo di 2 milioni di euro. Il via libera è giunto grazie a 14 voti favorevoli, quelli della maggioranza più la “stampella” Vittorio Petrelli. L’opposizione si è alzata dai banchi al momento della votazione. La delibera, secondo l’illustrazione dell’assessore alle partecipate Daniele Barbieri, è importante per trasformare il patrimonio netto dell’azienda da negativo a positivo. Nel provvedimento si impone la reinternalizzazione del servizio di portierato e di assistenza al Teatro Traiano e la deroga al blocco delle assunzioni per l’inserimento di tre unità nelle farmacie comunali. Approvato anche un emendamento, che fra le altre cose obbliga la partecipata a contenere il deficit entro il 12 dicembre sotto il mezzo milione di euro.