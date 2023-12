Dal consiglio comunale ok alla cittadinanza onoraria a Egea Haffner e alla via intitolata a Gino Strada

Nel consiglio comunale di oggi sono passate due importanti proposte. In ordine di tempo quella del gruppo consigliare del Movimento 5 stelle sull’intitolazione di una via a Gino Strada, medico, attivista, filantropo e scrittore italiano, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti, dell’ONG italiana Emergency. Poi quella di Fratelli d’Italia, passata all’unanimità, sulla cittadinanza onoraria ad Egea Haffner, simbolo delle Foibe.

“A nome di Fratelli d’Italia di Civitavecchia il nostro gruppo consiliare per aver proposto la mozione ed il Sindaco Ernesto Tedesco e tutti i consiglieri comunali che hanno approvato all’unanimità il provvedimento. Si tratta di un atto dal grande valore simbolico, del quale siamo orgogliosi e che rappresenta un condiviso tributo per le migliaia di Istriani, Fiumani e Dalmati che, come Egea, hanno subito la ferocia della persecuzione comunista patendo atroci sofferenze” dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori. Molti esuli, peraltro, trovarono accoglienza e rifugio anche nella nostra Città, ne quartiere De Sanctis: questo a testimonianza del profondo legame tra Civitavecchia e questa tragica pagina di storia nazionale, per decenni oggetto di ostracismo e strumentale oblio, come il martirio degli Italiano di Istria, Fiume e Dalmazia torturati e trucidati dai partigiani titini, che gettavano i nostri connazionali, spesso ancora vivi, nelle foibe, come per un’altra donna simbolo di questa tragedia, Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile. “Auspichiamo che il conferimento della cittadinanza onoraria di Civitavecchia ad Egea Haffner possa perfezionarsi entro la prossima ricorrenza del Giorno del Ricordo, che si celebra ogni anno il 10 febbraio, come previsto dalla legge 92 del 2004” conclude Paolo Iarlori.