Dal “blocco navale” alla sesta ong al porto di Civitavecchia, sbarco di altri 254 migranti

Oramai sta diventando un’abitudine anche su uno scalo con caratteristiche ben precise, quelle di uno straordinario snodo crocieristico. Eppure sono già sei nel 2023 le ong attraccate nello scalo civitavecchiese, compresa la Ocean Viking arrivata oggi, che ha fatto scendere dalla banchina 16 ben 254 migranti, fra cui 24 minori non accompagnati di cui si dovrà occupare il Comune di Civitavecchia. E’ la terza volta che la Ocean Viking arriva nello scalo marittimo locale mentre sembrano oramai lontani anni luce gli slogan elettorali sui “blocchi navali”, come soluzione per risolvere il problema dell’immigrazione.