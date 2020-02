Dal 9 marzo all’8 aprile chiusa la strada fra Tolfa e Santa Severa

Il Comune di Tolfa avvisa tutti i cittadini che al fine di permettere i lavori relativi al Lotto 1 per il rifacimento della strada provinciale 3b Tolfa-Santa Severa, si rende necessario procedere alla chiusura della stessa nel tratto tra il km 12 e il km 13.

Al momento l’intervento è programmato dal giorno 9 Marzo al giorno 8 Aprile 2020 e in tale periodo non sarà possibile percorrere l’arteria. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti e informazioni di dettaglio, ma intanto invitiamo gli automobilisti a programmare percorsi alternativi.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, accogliendo le pressanti richieste del Comune di Tolfa degli ultimi anni, ha programmato nelle annualità 2020, 2021, 2022 il rifacimento completo dell’arteria per tutti i 22 km. Il lotto 1 (2020) prevede importanti lavori di consolidamento definitivo e rifacimento del tratto più compromesso, quello appunto compreso tra il km 12 e 13. Al momento sono in fase di progettazione i successivi lotti.