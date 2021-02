Dal 1 marzo scattano le vaccinazioni dai medici di famiglia. Nel Lazio somministrate quasi 300 mila dosi di siero anti-covid

Dal primo marzo via ai vaccini anti-covid astrazeneca da medici. Si parte con la vaccinazione presso i medici di medicina generale con le classi di età 55 – 54 anni. Si faranno ogni mese due classi di età e quindi successivamente ad aprile con le classi 53 – 52 anni. Questa modalità è conseguenza della disponibilità delle dosi del vaccino Astrazeneca.

Proseguono intanto nel Lazio le vaccinazioni per gli over 80 anni. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione oltre 252 mila anziani (più 14 mila richieste domiciliari). Le dosi complessive che sono state distribuite nella regione sono 275 mila, di cui 116 mila sono richiami.