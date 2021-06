Da oggi via alle prenotazioni dei vaccini a tutte le fasce d’età, ma il Lazio punta sugli Open Day

La Regione Lazio non ha ancora aperto le vaccinazioni a tutte le fasce d'età mentre le altre regioni d'Italia a partire da oggi hanno dato il via a tutti. Per ora si preferisce puntare su altri fattori, come ad esempio gli Open Day, procedendo per step, anche in funzione della disponibilità delle dosi.

La Regione Lazio non ha ancora aperto le vaccinazioni a tutte le fasce d’età mentre le altre regioni d’Italia a partire da oggi hanno dato il via a tutti. Ma perchè sul territorio laziale non si è ancora consentito agli under 40 di prenotarsi come in altre zone del Paese? Per ora si preferisce puntare su altri fattori, come ad esempio gli Open Day, procedendo per step, anche in funzione della disponibilità delle dosi. “Il Lazio resta modello in Italia, con la propria strategia, con le fasce d’età, che si sta rivelando vincente”, ha detto l’assessore alla sanità Alessio D’Amato al Corriere della Sera. Attivi invece gli Open Day per i maturandi e gli over 18, ovviamente col vaccino di Astrazeneca.