Da oggi test sierologici Covid-19 per tutti presso la Asl Roma4

La Asl Roma 4 ha comunicato che si sono completate con la Regione Lazio le integrazioni sul sistema Recup per la tariffazione del test sierologico per Covid 19. Da oggi ogni singolo cittadino potrà effettuare il test sierologico. Come fare? Occorre farsi prescrivere nella ricetta bianca dal medico curante il test sierologico Covid, recarsi al Cup per il pagamento di 15,23 Euro e poi effettuare il test di sieroprevalenza presso un qualsiasi centro prelievi della Asl Roma 4.