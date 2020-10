Da oggi mascherine anche all’aperto. Sanzioni da 400 euro per chi non le indosserà

Maxi multe per far rispettare l’ordinanza regionale del Governatore Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio ha firmato l’ordinanza con cui si rende obbligatorio in tutto il territorio regionale, a partire da oggi, l’uso della mascherina anche all’aperto, con esclusione dei bambini sotto i 6 anni, dei portatori di patologie incompatibili e di chi pratica sport all’aperto. Sono previste multe da 400 euro per chi trasgredisce alla nuova disposizione. La crescita nelle ultime settimane nel Lazio dei positivi, con l’indice di contagio RT salito salito nel Lazio a 1,09 ha portato la governance della Pisana a prendere questa decisione. “Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento personale – ha affermato l’assessore D’Amato durante la conferenza stampa -.La gran parte dei casi sono legati proprio al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento”.