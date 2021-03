Da oggi a Tarquinia Lido disposta la chiusura del Lungomare nei giorni festivi e prefestivi

Cambia la viabilità a Tarquinia Lido. Da questo week end il Comune di Tarquinia ha disposto la chiusura del Lungomare per i giorni festivi e prefestivi. Si legge nella nota:

“PREMESSO che nelle giornate del fine settimana su Lungomare dei Tirreni, Lungomare dei Giardini e Lungomared elle Nereidi la popolazione tarquiniese nonché i turisti si riversano per svolgere varie attività (sportive, motorie, ludiche, di passeggio, di ristorazione,ecc.);

RITENUTO necessario, quale misura di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 atta a consentire un maggior distanziamento interpersonale, adottare un provvedimento di chiusura del traffico veicolare del Lungomare dei Tirreni dall’incrocio con Via di Porto Clementino fino all’intersezione con viale delle Sirene e del Lungomare dei Giardini dall’intersezione con viale delle Sirene fino all’intersezione con viale C. Colombo, a far data dal 06/03/2021 per isoli giorni prefestivi e festivi;

CONSIDERATO necessario istituire anche apposto orario di carico/scarico merci per le attività ristorative e commerciale

A far data dal 06/03/2021 e fino a nuove disposizioni, la chiusura al transito veicolare a qualsiasi veicolo a motore, eccetto gli autorizzati, del tratto del Lungomare dei Tirreni dall’incrocio con Via di Porto Clementino finoall’intersezione con viale delle Sirene e del Lungomare dei Giardini dall’intersezione con viale delle Sirene fino all’intersezione con viale C. Colombo, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dei giorni prefestivi e festivi.

Il servizio di trasporto pubblico, negli orari di vigenza della presente Ordinanza, dovrà seguire il percorso di seguito descritto: Lungomare dei Tirreni sino all’intersezione con Viale di Porto Clementino, Viale di Porto Clementino, Viale di Porto Clementino sino all’intersezione con Viale Mediterraneo, Viale Mediterraneo, tratto compreso tra Viale di Porto Clementino e Viale dei Navigatori, Viale dei Navigatori e ritorno stesso percorso sino all’intersezione con Viale di Porto Clementino e proseguire per il consueto percorso.

Sono esclusi dal divieto gli autorizzati a titolo di:

– titolari/utilizzatori di immobili il cui accesso è ubicato nei tratti di Lungomare sopra citati, purchè gli stessi

veicoli sostino all’interno delle proprie aree private o di pertinenza;

– veicoli adibiti a trasporto merci e carico/scarico a servizio delle attività commerciali/ristorative insistenti nel

tratto di Lungomare sopracitato, nelle sole ore consentite di carico/scarico;

– veicoli muniti di contrassegno rilasciato ai soggetti aventi capacità deambulatoria sensibilmente ridotta ai sensi del D.P.R. n. 495/92;

– veicoli in servizio di emergenza, di soccorso e di Polizia.”