Da domani si ripagano i parcheggi. Ecocentro riaperto, con l’obbligo di mascherine e guanti

Il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato un’ordinanza di revoca della sospensione del pagamento della tariffa di sosta (“parcheggi blu”). Il provvedimento entrerà in vigore il giorno 5 maggio 2020. Da domani saranno pertanto riattivati i parcometri presenti su tutto il territorio comunale. Lo annuncia Csp in una comunicato. L’azienda fa inoltre sapere che “a seguito della riapertura al pubblico dell’ecocentro comunale di Via Alfio Flores, in zona industriale, il servizio di ritiro sfalci a domicilio è stato sospeso. Tutte le prenotazioni di ritiro sfalci effettuate entro il 4 maggio 2020 saranno comunque evase nei giorni ed orari comunicati dagli operatori del servizio.

Ecocentro di nuovo aperto

Gli utenti che intendono recarsi all’ecocentro comunale sono invitati a rispettare le misure di sicurezza sanitaria imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che prevedono di evitare gli assembramenti; il mantenimento delle distanze di sicurezza; l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ovvero mascherine e guanti. L’accesso all’interno dell’ecocentro è consentito al massimo a 2 utenti contemporaneamente. In ogni autovettura potrà essere presente una sola persona. Restano invariati giorni ed orari della struttura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 16:00 ed il Sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00″.