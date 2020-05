Da domani nuovamente attivo il servizio di raccolta itinerante di plastica e metalli

Da domani l’azienda ha previsto il ripristino del servizio di raccolta itinerante di plastica e metalli del sabato come da calendario “porta a porta”

Csp avvisa la cittadinanza che in previsione dell’allentamento delle misure restrittive disposte dal Governo, ha programmato il ritorno alla piena operatività dei servizi di raccolta rifiuti che erano stati sospesi in coerenza con i DPCM. Sabato 30 maggio, domani, l’Azienda ha previsto il ripristino del servizio di raccolta itinerante di plastica e metalli del sabato come da calendario “porta a porta”.