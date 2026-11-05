Da Civitavecchia alla Nazionale Usa di nuoto artistico: Aldo Pantaleoni guarda a Los Angeles 2028

Un percorso professionale che affonda le proprie radici proprio nella città di Civitavecchia. Pantaleoni ha mosso i primi passi alla Gin Civitavecchia, storica realtà sportiva locale

Nuovo e prestigioso incarico internazionale per Aldo Pantaleoni, tecnico originario di Civitavecchia, entrato a far parte dello staff della Nazionale degli Stati Uniti di nuoto artistico. Per lui un ruolo specifico e di grande responsabilità: sarà infatti il responsabile del settore acrobatico, contribuendo alla preparazione della squadra americana in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Un percorso professionale che affonda le proprie radici proprio nella città di Civitavecchia. Pantaleoni ha mosso i primi passi alla Gin Civitavecchia, storica realtà sportiva locale che, nel corso degli anni, ha saputo portare la ginnastica cittadina fino ai vertici nazionali, conquistando un posto nel campionato di Serie A1.

Dalla palestra civitavecchiese a un incarico nello staff di una delle nazionali più importanti del panorama internazionale: una nuova esperienza che proietta il tecnico verso uno degli appuntamenti più attesi dello sport mondiale, con l’obiettivo olimpico del 2028 già all’orizzonte. “Siamo orgogliosi di lui”, afferma il sindaco Marco Piendibene.