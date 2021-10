Csp zavorra ancora il bilancio del Comune: “Ma ci sono segnali di ripresa”

“Abbiamo una negatività importante come risultato del bilancio consolidato, ma questa dipende essenzialmente dalla perdita fatta registrare da Csp nel 2020. L’indebitamento generale dell’ente, confrontato con quello del consolidato è praticamente identico. Questo significa che non c’è stato alcun ricorso a forme di finanziamento da parte delle società”. Lo dichiara l’assessore al bilancio Norberta Pietroni. Si parla di un rosso di € 2.377.000,00 mentre il patrimonio netto del Comune di Civitavecchia, appena sopra i 61 milioni di euro, nel consolidato scende a 56 milioni e 766 mila euro. “La gestione caratteristica ordinaria del bilancio consolidato comunque è fortemente migliorata – aggiunge l’assessore – e il risultato finale di esercizio è in miglioramento rispetto all’anno precedente. Anche guardando a Csp possiamo iniziare a pensare in positivo, visto che i dati in prospettiva per la chiusura dell’esercizio 2021 ci fanno pensare ad una possibilità chiusura in utile dell’azienda”.