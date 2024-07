Tutto fa presagire ad una rivoluzione delle cariche istituzionale che guidano il management di Civitavecchia Servizi Pubblici. Ad oggi c’è ancora un presidente in carica, l’avvocato Fabrizio Lungarini, e un consiglio di amministrazione, composto dall’avvocato, Matteo Mormino e dalla commercialista Sonia Mazzucco. Con compensi che oscillano dai 35 mila euro, per il presidente, ai 31 mila per i consiglieri. Tra i nomi papabili per l’insediamento nel Cda si fanno quelli di Alessio Gatti, ex candidato al consiglio comunale con Uniti per Civitavecchia e Paola Rita Stella, presidente del circolo locale del Pd. Nelle scorse settimane circolavano delle voci anche sull’ex sindaco Antonio Cozzolino, che sembrano assolutamente prive di fondamento.