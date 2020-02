Csp, Tedesco: “Carbone e Sanfelice stanno lavorando. Il terzo membro del Cda? Vedremo”

“La società Csp è guidata dal neo presidente Antonio Carbone e dal consigliere di amministrazione Valentina Sanfelice di Bagnoli. Stanno lavorando a pieno regime, in una fase nella quale è necessario fare uno studio approfondito dello stato dell’arte”. Parole e musica del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, il quale spiega come la partecipata sia in qualche modo ripartita, nonostante il terzo membro non sia stato ancora nominato dopo la rinuncia di Michele Scognamiglio, funzionario del Viminale, già viceprefetto a Venezia. “Sono stati giorni molto impegnativi da questo punto di vista, anche con degli sviluppi a caratura nazionale”. Secondo qualcuno il Cda a questo punto potrebbe restare a due: “Ma io non ho ancora deciso nulla – chiarisce il sindaco – vedremo nei prossimi giorni”. Ma alcune domande restano. Quale sarà il piano di rilancio? Verranno esternalizzati alcuni servizi? In questo senso con particolare attenzione alla gestione del verde e dei cimiteri. “All’inizio della prossima settimana ci sarà un confronto con il management dell’azienda – conclude il primo cittadino – quella sarà l’occasione giusta per approfondire la situazione e imboccare una strada ben precisa”.