Csp, Pd: “Tedesco ponga fine a questo spettacolo indegno. Disponibili per formulare proposta credibile”

“Prendiamo atto di due dichiarazioni gravi quanto preoccupanti, fatte recapitare agli organi di stampa da parte di Massimiliano Grasso, vicensindaco con delega alle partecipate, ed Antonio Carbone, Presidente di CSP. Il primo annuncia di rimettere la delega al Sindaco, qualora entro domani non arrivi un serio piano industriale che punti a risanare l’azienda. Il secondo emette un ultimatum alla maggioranza che l’ha nominato, chiedendo atti di indirizzo a Sindaco ed Amministrazione, atti che ad oggi non sono ancora stati dati, mettendo inoltre in chiaro che non intende privatizzare i servizi pubblici e lo fa sottoscrivendo inoltre quanto segue: “riscontro come certi refrain introdotti da esponenti politici appartenenti anche all’attuale maggioranza, mal-celino possibili interessi di chi vorrebbe che CSP fallisca al fine di consegnare le sorti dei servizi pubblici in mani private “. Quanto sta accadendo rende evidente l’irresponsabilità con cui il centro destra sta gestendo una fase critica per la nostra città. La crisi economica, sanitaria e sociale che Civitavecchia sta attraversando esige serietà, unità di intenti ed equilibrio, di certo non la logica spartitoria che ha caratterizzato le fasi antecedenti il Covid 19 e che avremmo sperato finisse in favore di un bene comune superiore. La responsabilità di quanto sta accadendo pende sulle spalle del Sindaco, che è il garante ed il primo rappresentante del governo locale. Che Ernesto Tedesco ponga immediatamente termine a questo spettacolo indegno che la città non merita e che faccia luce, insieme a Grasso che è l’assessore competente, alle gravi dichiarazioni di Carbone riguardo pezzi di maggioranza che vorrebbero far fallire CSP. Ci mettiamo infine a disposizione per costruire una proposta credibile per il salvataggio dell’azienda”, lo fa sapere il Partito democratico di Civitavecchia.