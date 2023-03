Csp: Modifiche alla linea E

Modifiche alle corse per la linea E del comune di Civitavecchia come si evince dal comunicato diramato da Csp Civitavecchia: “Si comunica a tutta l’utenza del servizio di Trasporto Pubblico che, a partire dal prossimo lunedì 13 marzo 2023, la Linea E transiterà SEMPRE per strada dei Bagni di Sant’Agostino e Strada di Torre Valdaliga Nord (zona Cerreta) con la corsa delle ore 19:00.

Differentemente la corsa delle ore 20:00 transiterà per strada dei Bagni di Sant’Agostino e Strada di Torre Valdaliga nord (zona Cerreta) SOLTANTO su richiesta dell’utenza a bordo.

Tale modifica sarà attiva soltanto durante lo svolgimento dell’orario di servizio invernale”.