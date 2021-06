Csp mette finalmente mano ai cimiteri: riqualificazione del verde ed interventi di pulizia e manutenzione ordinaria

Riqualificazione del verde ed interventi di pulizia e manutenzione ordinaria. “Questo il piano fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco, Avv. Ernesto Tedesco e dal vice sindaco e assessore all’ambiente Manuel Magliani, e messo a punto di concerto con CSP srl che si è messa a disposizione per migliorare il decoro dei cimiteri comunali di Via Aurelia Nord e di Via Braccianese Claudia. L’Azienda ha infatti avviato un programma di interventi di riqualificazione all’interno delle due strutture cittadine, attraverso anche le segnalazioni giunte dagli stessi cittadini. Alcuni interventi si sono conclusi da poco ed altri partiranno nelle prossime settimane, grazie anche al potenziamento della forza lavoro. Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati all’interno delle due cimiteri si susseguono, con l’obiettivo di mantenere il decoro e corretta funzionalità di questi luoghi sacri di culto della memoria dei defunti.

Si tratta di piccoli e grandi lavori di manutenzione, ma anche di ottimizzazione degli interventi ordinari che interessano le aree verdi, i vialetti ed i percorsi interni alle aree cimiteriali. Si sta quindi provvedendo alla messa in sicurezza degli spazi che costituiscono il passaggio tra le varie tombe, alla cura del verde, dalle piante alle piccole e grandi alberature. Il patrimonio cimiteriale comunale è particolarmente vasto da richiedere un’attenzione e una cura continue, in particolare per quanto riguarda la manutenzione del verde. Per ciò che concerne le tombe in concessione, secondo quanto prevede il vigente Regolamento, spetta ai privati la loro cura e manutenzione che non ricade quindi sull’intera collettività. In questo caso, infatti, lo stato di abbandono e degrado è legato all’inosservanza del dovere di regolare manutenzione della sepoltura da parte dei soggetti che dovrebbero occuparsene, vale a dire i cosiddetti concessionari e/o eredi e i loro aventi diritto successori”. Fa sapere la Civitavecchia servizi pubblici.