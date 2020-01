Csp, il bando bis allarga la competizione per il Cda

Ora ci sono degli aspiranti in più rispetto a quelli che avevano già passato la selezione iniziale. Il secondo bando per Csp e il suo Cda, ha espresso almeno un’altra candidatura. Un commercialista, Claudio Gaballo, sarebbe il nome uscito fuori dalla seconda tornata, in attesa che il sindaco Ernesto Tedesco prenda una decisione definitiva, al massimo entro il 31 gennaio, giorno dell’assemblea. In lizza come è oramai noto ci sono gli avvocati Leonardo Roscioni e Francesco Serpa, espressioni politiche rispettivamente di Lega e Fratelli d’Italia. Ma fra i papabili risulta anche l’architetto Mirko Cerrone, in quota Mecozzi, ovvero Lista Tedesco. Serve però almeno una donna nella triade, così rimane in corsa il profilo tecnico di Cinzia Marzoli, di Cerveteri e vicina al senatore della Lega Claudio Durigon, ma sarebbe in partita anche un’altra quota rosa, “forestiera”, proveniente dal sud Italia.

