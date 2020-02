Csp, habemus Cda: la triade è Carbone-Scognamiglio-San Felice di Bagnoli

Sono stati finalmente svelati i nomi dei nuovi amministratori di Csp, la Civitavecchia Servizi Pubblici del Comune di Civitavecchia. Il sindaco Ernesto Tedesco li ha nominati durante l’assemblea dei soci di oggi. Sono Antonio Carbone, avvocato, ex candidato della Lista La Svolta e nuovo presidente della Csp, Valentina Sanfelice di Bagnoli e Michele Scognamiglio, un vice prefetto. Resi noti i profili, tecnici come erano nelle previsioni, che andranno a comporre il consiglio di amministrazione della partecipata. Una scelta che era nell’aria già diversi giorni e che “penalizza” alcuni partiti che speravano di avere rappresentanza all’interno della cabina di comando di Csp. I candidati alla fine erano 21, fra i nomi conosciuti e scartati da Tedesco, si registrano Francesco Serpa, che si è dimesso da consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia (si dice proprio in funzione di un possibile incarico), Leonardo Roscioni, ex assessore all’ambiente, un altro avvocato, Daniele Barbieri, l’architetto Mirko Cerrone, la “durigoniana” Cinzia Marzoli (vicina al senatore della Lega Claudio Durigon), i commercialisti Giampiero De Angelis e Claudio Gaballo.

