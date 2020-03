Csp, Giammusso: “San Felice di Bagnoli si dimetta”

La Lega chiede le dimissioni immediate di Valentina Sanfelice di Bagnoli da consigliere di amministrazione della partecipata del Comune di Civitavecchia. “Sarebbe già impensabile che una figura che dovrebbe essere assolutamente al di sopra delle parti, mortifichi il suo profilo manageriale con risatine sui social network contro un leader politico, anziché un altro. Ma che chi dovrebbe lavorare all’igiene e alla pulizia della città si permetta di irridere un fenomeno grave come il coronavirus, invece di lavorare alacremente per contribuire al suo contenimento, è ancora più grave. Ci attendiamo ad ore la notizia”. Lo dichiara il coordinatore della Lega Antonio Giammusso.