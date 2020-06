Csp, fra nuovo membro nel Cda e il piano industriale di Girardi

Sono giorni caldi in Civitavecchia Servizi Pubblici. Si lavora per arrivare a dama sul fronte del nuovo piano industriale, che dovrà far fronte ad una situazione molto critica in cui versa l’azienda. Fari puntati soprattutto sulla rimodulazione del sistema di porta a porta, con la nuova linea indicata dall’ingegnere ambientale Girardi, consulente esterno della partecipata. Da capire anche se verranno confermati i tagli e i trasferimenti da settore a settore del personale. Ma la prossima settimana potrebbe essere quella buona per la calendarizzazione di un nuovo Cda, quello per la nomina del terzo membro. Anche se indiscrezioni che provengono dal Pincio riportano di una posizione quantomai fragile da parte del consigliere di amministrazione Valentina Sanfelice di Bagnoli. Che quindi potrebbe anche essere rimossa dall’incarico.