Csp e l’ennesimo rinvio, ok i revisori. Il Cda, forse, l’11 febbraio

Per ora ci sono solo i tre revisori dei conti. Si tratta dei tecnici Gennaro Coscia, di Sergio Osimo, ex candidato al consiglio comunale con la Svolta e Paola Parroni

Non ci sono ancora le attese nomine per il Cda di Csp. Nell’assemblea che si è tenuta ieri si è registrato un altro rinvio, all’11 febbraio, in seconda convocazione. Per ora ci sono solo i tre revisori dei conti. Si tratta dei tecnici Gennaro Coscia, di Sergio Osimo, ex candidato al consiglio comunale con la Svolta e Paola Parroni, unica quota rosa che ha partecipato al bando di selezione. Al momento dunque rimangono ancora vuote le caselle relative alla cabina di comando della Csp, dove il prorogatio dei dimissionari Francesco De Leva, Pietro Degli Effetti e Vittoriana Megna continuerà almeno per un’altra decina di giorni. La telenovela quindi prosegue, con risvolti anche sul futuro della maggioranza, sempre più vicina al rimpasto di Giunta.