Csp e il mese caldo di settembre. Tutti i nodi della Giunta Tedesco

Sarà un mese di settembre ad alta tensione per l’amministrazione di centrodestra. All’ordine del giorno diverse tematiche cruciali per il futuro della città. Se per Enel e il percorso che porta alla riconversione a gas ci sarà ancora tempo per fare delle valutazioni, la prima conferenza dei servizi è in programma per il mese di ottobre, su Csp il tempo stringe. Entro il mese in corso infatti si terrà il consiglio comunale per l’approvazione del piano di ristrutturazione dell’azienda e, sempre entro settembre, il Comune dovrà dare l’ok all’aumento di capitale della società da quasi 5,4 milioni di euro. Il semaforo verde però deve arrivare prima dai revisori dei conti, poi dall’assise. Così sarà necessario trovare una sintesi politica che al momento pare non ci sia fra chi, come Forza Italia vorrebbe esternalizzare qualche servizio in più e chi invece spinge per mantenere pubblica al 100% la natura della società.