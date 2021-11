Csp e i “regali di Natale”, in arrivo 1,4 milioni di euro di ristori per sistemare il bilancio

La Civitavecchia Servizi Pubblici sta portando avanti una revisione della spesa importante per provare a rimettere i conti in ordine. Del resto anche l’istruttoria della Corte dei conti è stata chiara, è necessario che la gestione delle risorse pubbliche sia conforme ad un generale criterio di sobrietà e, quindi, avulsa da sprechi. Il management potrebbe annunciare un equilibrio finanziario che rappresenta già un buon risultato, nonostante i mancati introiti legati agli incassi sui parcheggi e sul trasporto pubblico locale, circa 600 mila euro. Ad arrivare in soccorso dell’azienda però anche i ristori dello Stato, circa 1,4 milioni di euro fra 2020 e 2021.