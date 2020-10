Csp da dentro o fuori: in commissione al voto la delibera sulla ricapitalizzazione

Fra i punti discordanti, anche il verde pubblico, che secondo il piano verrebbe esternalizzato. Senza dimenticare il fattore legato alla parte corrente, vero fardello della società partecipata. Per alcuni consiglieri comunali devono essere messe in discussione alcune retribuzioni "top" fra gli amministrativi e i dirigenti

Si svolgerà oggi l’ennesima Commissione con all’ordine del giorno il caso Csp. Il Pincio deve decidere se votare a favore della delibera sul piano di risanamento o rimandare tutto al voto del consiglio comunale. Con il serio rischio di andare sotto, viste le turbolenze che si registrano in maggioranza. Nel meeting di ieri presieduto dal consigliere comunale del Gruppo misto Daniele Perello sono emerse ancora le solite distanze. Pesa soprattutto l’aumento di capitale da 5,2 milioni di euro, 500 mila sarebbero in liquidità, il resto verrebbe garantito dal conferimento in quota all’azienda di beni comunali, fra cui i bus a metano, per un valore di 2 milioni. Fra i punti discordanti, anche il verde pubblico, che secondo il piano verrebbe esternalizzato. Senza dimenticare il fattore legato alla parte corrente, vero fardello della società partecipata. Per alcuni consiglieri comunali devono essere messe in discussione alcune retribuzioni “top” fra gli amministrativi e i dirigenti.