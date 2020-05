Csp. CGIL FP, CISL FPL e UIL Trasporti: “Bene la linea programmatica di Carbone”

"Non giova al confronto la presenza in trattativa, per parte di un sindacato autonomo, di esponenti di spicco della maggioranza"

“Il confronto tra CSP e le sigle sindacali è stato sempre complicato, ma oggi, per la prima volta dopo mesi, abbiamo un Presidente le cui linee programmatiche sono ampiamente condivise. Il risanamento dell’azienda deve avvenire con una riorganizzazione dei servizi, superando il lavoro interinale e senza chiedere nuovi sacrifici economici ai lavoratori. In questa situazione di grave rischio finanziario tutte le forze sane della città, sindacali, politiche e sociali, devono collaborare per evitare che i servizi pubblici vengano privatizzati ed erogati secondo logiche speculative. Chiediamo quindi maggior responsabilità nelle dichiarazioni degli esponenti politici cittadini e nelle azioni di alcuni sindacati autonomi. Pare infatti che tra alcuni dipendenti siano state diffuse liste di lavoratori che dovrebbero essere spostati da un servizio all’altro. Queste liste non sono nella disponibilità di CGIL FP, CISL FPL e UIL Trasporti, che sono invece impegnate in un confronto serio con l’azienda sui criteri con cui riorganizzare il servizio di raccolta porta a porta. D’altra parte non giova al confronto la presenza in trattativa, per parte di un sindacato autonomo, di esponenti di spicco della maggioranza. Chiediamo quindi all’avv. Carbone di continuare a lavorare secondo le linee programmatiche condivise, e auspichiamo maggior correttezza da parte di tutte le forze sociali”, lo dichiarano CGIL FP – CISL FPL – UIL TRASPORTI.