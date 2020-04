Csp, Cacciapuoti (Lega): “Solidale con Grasso. C’è grave problema politico”

Maggioranza in subbuglio. Il Carroccio d'accordo con il vice sindaco

“Resto sconcertato rispetto alle dichiarazioni del Vice Sindaco Grasso sulla questione CSP. L’ultima maggioranza svolta sull’azienda municipalizzata aveva tracciato una linea che sostanzialmente stabiliva due principi dai quali nessuna forza politica si era discostata. Il primo, la salvaguardia occupazionale, il secondo, un piano di risanamento aziendale rivedendo ogni criticità all’interno di CSP a partire dai contratti di servizio. Eravamo rimasti che dopo due giorni il Presidente Antonio Carbone avrebbe consegnato un nuovo piano industriale, teso al risanamento che comunque sarebbe stato discusso in maggioranza con le opportune indicazioni, qualora ce ne fosse stato bisogno. Sono solidale al vice sindaco e se le cose stanno come scrive, ma non ho il motivo di dubitarlo, si crea un grosso problema politico che va affrontato prima che la situazione CSP sia irrecuperabile”, lo dichiara Raffaele Cacciapuoti, Capogruppo della Lega.