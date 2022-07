Csp ancora in crisi sui trasporti, ma stavolta a causa dei rincari di metano e benzina

Una società che viaggia costantemente sul filo della crisi. A dicembre scorso Csp aveva festeggiato il pareggio di bilancio, un risultato che rischia di essere schiacciato dalle conseguenze legate ai rincari. Soprattutto la partecipata che dispone di una 50ina di bus a metano per il trasporto pubblico e il problema che da questo punto di vista si è passati velocemente da un costo di 0,8 euro a 1,8. Una brutta gatta da pelare, unita anche ai balzelli sulla benzina, che si aggirano sul 30% complessivo, e che mette in difficoltà i mezzi che operano nella raccolta differenziata. Per questo il Comune sta pensando di ristorare l’azienda, per superare questa fase di emergenza.